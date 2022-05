Podcast | Giro Etappe 16: ‘Dit is de doorbraak van Arensman op het hoogste niveau’

Zoveelste tegenslag voor Tom Dumoulin is een snoeiharde: ‘Ik snap niet waarom ik niet vooruit kom’

Tom Dumoulin droomde ervan om in ‘zijn’ Giro d’Italia nog een keer het roze te dragen. Of anders een rit te winnen. Het komt er niet van. De winnaar van 2017 stapt uit omdat zijn lijf leeg is. De zoveelste tegenslag in een dramatisch wielerseizoen. Deze komt wel heel hard aan.

21 mei