Primoz Roglic stelt eindzege Giro d’Italia veilig, Romeinse slotetappe prooi voor oppermachtige Mark Cavendish

Primoz Roglic heeft de Giro d’Italia gewonnen. Dat was zaterdag na de klimtijdrit waarin de Sloveen van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma de Brit Geraint Thomas de roze leiderstrui ontfutselde al vrijwel zeker, maar Roglic moest nog wel heelhuids in Rome finishen. De slotetappe, volledig vlak, werd gewonnen door de Britse sprintlegende Mark Cavendish van de ploeg Astana.

Voor Roglic is het zijn vierde eindzege in een grote ronde. In 2019, 2020 en 2021 was hij de beste in de Vuelta. De eindzege in de Tour de France glipte hem in 2020 door de vingers in een klimtijdrit waarin hij verslagen werd door zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Thomas, van de ploeg Ineos Grenadiers, volgt in het eindklassement op 14 seconden. De Portugees João Almeida werd derde. Thymen Arensman was op de zesde plaats de best gerangschikte Nederlander.

Een korte inzinking in de slotfase van de zestiende etappe en een afgelopen ketting in de klimtijdrit op de voorlaatste dag hielden Roglic niet van de winst af. Van het vooraf verwachte duel tussen de Sloveen en de Belg Remco Evenepoel kwam het niet. De wereldkampioen van Soudal - Quick-Step verdween na de eerste week uit de ronde vanwege een coronabesmetting.

Het werd daarna niet de meest enerverende Giro waarin drie renners er bovenuit staken: Roglic, Thomas en Almeida. Die bestookten elkaar amper. In de bergen ontstond, meestal minuten achter een groep vroege vluchters, een status-quo waarbij Thomas veel steun had aan Laurens De Plus en Arensman, zijn ploeggenoten bij Ineos Grenadiers, terwijl Roglic met Jumbo-Visma vaak een numerieke meerderheid had. In de slotkilometers bleef daarvan meestal alleen de Amerikaan Sepp Kuss over.

Volledig scherm Primoz Roglic wint de Giro. © AFP

Die hielp Roglic in etappe zestien, de eerste bergrit na de tweede rustdag, de schade beperken toen Thomas en Almeida de aanval openden. De schade bleef beperkt tot 25 seconden. Twee dagen later pakte hij weer wat tijd terug op Almeida, vrijdag was er nog een tijdwinst van drie tellen op rozetruidrager Thomas, die daarmee met een marge van 26 seconden aan de klimtijdrit begon.

Op de Monte Lussari, op de grens van Italië en Slovenië, kon zelfs materiaalpech Roglic er niet van weerhouden Thomas op 40 seconden te rijden, tot vreugde van de duizenden Sloveense fans. Thomas was nog wel ‘best of the rest’, terwijl Almeida met de derde plaats nog maar eens de overmacht van het drietal bevestigde.

Cavendish sprint naar droomzege naast Colosseum Bij zijn allerlaatste optreden in de Giro d’Italia boekte Mark Cavendish zondag in Rome zijn zeventiende etappezege. Dat gebeurde vijftien jaar na zijn eerste succes in de Italiaanse rittenkoers. ,,Dit is echt supermooi. Ik heb hier hard voor gewerkt. Mijn jongens deden geweldig werk”, doelde de Brit op zijn ploeggenoten van Astana. ,,En gelukkig heb ik ook een paar vrienden in het peloton.” Dat sloeg met name op zijn landgenoot Geraint Thomas. De nummer 2 van het eindklassement achter de Sloveen Primoz Roglic deed in de slotkilometers belangrijk kopwerk voor zijn voormalig ploeggenoot. ,,Ik zat daar toch en ik zag dat hij niet veel steun meer had”, lachte Thomas, de kopman van Ineos Grenadiers. De twee begroetten elkaar na de finish met een warme omhelzing. Cavendish hield in de sprint de Luxemburger Alex Kirsch en de Italiaan Filippo Fiorelli achter zich. De Duitser Pascal Ackermann kwam in volle sprint ten val. Voor de 38-jarige Brit was het zijn laatste optreden in de Giro. Hij neemt aan het einde van dit seizoen afscheid en heeft nog één doel: door nog een rit te winnen absoluut recordhouder te worden wat betreft ritzeges in de Tour de France. Nu leidt de Brit de lijst nog samen met de Belgische wielerlegende Eddy Merckx, met ieder 34 ritzeges. ,,Mijn eerste hier in Italië was in 2008. Als je dan nu nog kunt winnen, zo vlak bij het Colosseum ook nog. Dat voelt alsof je iets van je bucketlist kunt schrappen.”

Algemeen klassement

Etappeschema Giro 2023

Deelnemers

Wielerkalender 2023

Volledig scherm Overall leader Jumbo-Visma's Slovenian rider Primoz Roglic (C) poses with his teammates during the twenty-first and last stage of the Giro d'Italia 2023 cycling race, 135 km in and around Rome on May 28, 2023. (Photo by Luca Bettini / AFP) © AFP