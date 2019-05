Ramon Sinkeldam debuteert in Giro

Laurens ten Dam begint in dienst van CCC aan zijn vierde Giro. De 38-jarige Groninger mag voor zijn eigen kansen rijden in het oranje shirt van de Poolse ploeg. Ten Dam hielp al twee keer een teamgenoot aan de eindzege in de Giro: Denis Mentsjov (Rabobank) in 2009, Tom Dumoulin (Sunweb) in 2017. ,,En vorig jaar eindigde mijn kopman als tweede’', zo doelt Ten Dam op Dumoulin. CCC gaat vanaf zaterdag, als de Italiaanse etappekoers begint met een tijdrit van 8 kilometer door Bologna, vooral op jacht naar dagsucces. Naast Ten Dam heeft ook zijn Spaanse teamgenoot Victor de la Parte ambities voor het klassement.



De Belgische ploeg Lotto Soudal komt met een sterke formatie naar de 102e editie van de Giro. Met tijdritspecialist Victor Campenaerts zit de nieuwe houder van het werelduurrecord in het team. Caleb Ewan is de troef voor de sprintetappes, Thomas De Gendt krijgt een vrije rol. De Australiër Adam Hansen, die zaterdag in Bologna zijn 38e verjaardag viert, begint aan zijn 28e grote ronde.