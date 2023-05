Remco Evenepoel raakt roze trui in Giro d'Italia kwijt aan Noorse vluchter Leknessund

De Noor Andreas Leknessund is de nieuwe leider in de Giro d’Italia. De renner van het Nederlandse Team DSM bereikte na een rit met drie pittige beklimmingen van Venosa naar Lago Laceno als tweede de finish. In de sprint was zijn Franse medevluchter Aurélien Paret-Peintre hem te snel af waardoor de dagzege naar de renner van AG2R-Citroën ging.

Het peloton met klassementsleider Remco Evenepoel finishte op 2 minuten van de ritwinnaar. Die marge was genoeg voor Leknessund, die hoger stond geklasseerd dan Paret-Peintre, om de roze leiderstrui over te nemen van de Belg.

De Let Tom Skujins werd op een kleine minuut derde. Koen Bouwman, vorig jaar tweevoudig ritwinnaar in de Giro, was op de zevende plaats de eerste Nederlander. In het klassement heeft Leknessund 28 seconden voorsprong op Evenepoel. Paret-Peintre is derde op een halve minuut.

De 23-jarige Noor was zaterdag aan de Giro begonnen met een ritzege als ambitie. ,,Ook vandaag was dat het doel. Ook onderweg dacht ik alleen aan de etappe, maar in mijn achterhoofd speelde de roze trui wel mee. Ik heb het allebei geprobeerd. Aan het einde is het roze ook superspeciaal. Ook al is het misschien maar voor één dag.” Woensdag volgt de vijfde etappe van Atripalda naar Salerno over 171 kilometer.

Volledig scherm © REUTERS

In de rit met drie beklimmingen hadden tal van renners geprobeerd in de openingsfase weg te rijden. Pas na de eerste helling lukte dat een zevental, van wie Leknessund de best geklasseerde renner was. Het peloton keurde het goed, waarna de Noor al snel virtueel de nieuwe rozetruidrager was.

Richting tweede col, de Valico di Monte Carruozzo, bleef het verschil stabiel rond de 4 minuten en met die marge bereikte het zevental de voet van de Colle Molella, met kort erna de finish. De Italiaan Nicola Conci was de eerste aanvaller, Skujiņs de volgende. Kort onder de top versnelde Leknessund, Paret-Peintre klampte aan. In de sprint had de 27-jarige Fransman nog wat over.

,,De Giro is dit jaar mijn hoofddoel”, vertelde de ritwinnaar. ,,Ik heb veel getraind voor deze drie weken en we wisten dat dit een dag voor een ontsnapping zou zijn. Het was moeilijk om weg te komen. Eenmaal met Leknessund voorop wist ik dat voor hem het roze klaar lag. Het is goed zo: iedereen is blij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappeschema Giro 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Volledig scherm © AFP