Ritwinnaar Dowsett wordt vader en heeft nog geen contract: ‘Dit is zo ontzettend welkom’

Dowsett is al jaren een renner om in de gaten te houden voor tijdritten. Zo won hij in 2013 ook al een tijdrit in de Giro door onder andere zijn landgenoot Bradley Wiggins te verslaan, maar de laatste jaren werd het wat stiller en bleven de nodige resultaten uit. ,,Dit jaar is zo zwaar. Wij verwachten in januari een baby en ik heb nog helemaal geen contract voor volgend jaar. Dit is zo ontzettend welkom.”



Met een vrijbuitersploeg is Israel Start-Up Nation begonnen aan de Giro en dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Met Matthias Brändle en Dowsett speelde de ploeg het spel perfect uit. ,,We zijn hier met een geweldige groep en proberen elke dag om een rit te winnen. Dat het vandaag eindelijk is gelukt kan ik echt niet geloven.”



Op de vraag of zijn individuele zege beter voelt dat zijn tijdritzege uit 2013 is Dowsett duidelijk. ,,Ja, zeker. In zo'n etappe weet je echt niet hoe het allemaal verloopt. In de laatste vijf kilometer wist ik echt niet of ik ging winnen. Pas in de slotkilometer daalde het besef een beetje in.”