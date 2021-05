Rozetruidrager Bernal houdt stand in monsterlijke laatste bergrit, Caruso wint op Alpe Motta

Dylan Groenewe­gen en David Dekker stappen uit de Giro d'Italia

21 mei Dylan Groenewegen verlaat de Giro d’Italia. De sprinter van Jumbo-Visma, die in Italië zijn comeback na een schorsing van negen maanden vanwege zijn rol in de horrorcrash met Fabio Jakobsen vorig jaar in de Ronde van Polen, geeft op social media aan te hebben ‘genoten van het wedstrijdgevoel’. Ook zijn ploeggenoot David Dekker verlaat de Ronde van Italië.