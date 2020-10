Sagan mag na vijftien maanden zonder zege eindelijk weer juichen op bizarre Girodag

Peter Sagan heeft de tiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Slowaak reed de hele dag in de aanval en bleef als enige over uit een omvangrijke kopgroep. Na meer dan vijftien maanden zonder overwinning mocht Sagan eindelijk weer het zegegebaar maken op een bizarre Girodag.

Net als in de Tour de France werden op de rustdag alle renners en stafleden getest op het coronavirus. Twee renners testten positief, zo bleek vanmorgen, en niet de minste renners: Steven Kruijswijk en Michael Matthews. Bij Mitchelton-Scott was het ook raak; daar testten vier medewerkers positief, waarop de geplaagde ploeg – eerder raakte Simon Yates al besmet – al haar renners uit koers haalde. Jumbo-Visma volgde vlak voor de start van de tiende etappe dat voorbeeld.

Zonder Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott ging de 177 kilometer lange rit van start. Een lastige etappe met vooral in de slotfase veel heuvels. De renners wilden de corona-ellende snel vergeten en maakten er een mooie wedstrijd van. Al vanaf het startsein werd er slag om slinger gedemarreerd en vooral Sagan liet zich vaak in de aanval zien. Samen met Filippo Ganna, de winnaar van de openingstijdrit en een bergetappe, reed hij zelfs lange tijd aan de leiding, waarna ze gezelschap kregen van negen andere renners. De kopgroep van de dag leek gevormd.

Sagan ouderwets sterk

Maar de aanwezigheid van Sagan was tegen het zere been van Groupama-FDJ en Arnaud Démare, de leider in het puntenklassement. Démare zette al zijn ploegmaten (behalve Ramon Sinkeldam die halverwege afstapte) op kop om de achterstand van een minuut dicht te rijden. Hoewel het peloton tot op een halve minuut naderde, gaven ze er in de laatste 80 kilometer de brei aan. De zeven overgebleven koplopers pakten snel een mooie voorsprong, waarna plots de renners van UAE Emirates in dienst van Diego Ulissi gingen rijden. De voorsprong van Sagan, Ganna, Ben Swift, Dario Cataldo, Davide Villella, Jhonathan Restrepo en Simon Clarke werd weer snel minder.

In het peloton werd er hard gereden en in de lastige heuvelzone bleef er maar weinig over van de voorsprong van de koplopers. Net op het moment dat de voorsprong was gekelderd tot zo’n twintig seconden, ging Pello Bilbao in de aanval. De nummer drie van het klassement maakte de sprong naar de achtervolgende koplopers, want Sagan en Swift waren op een van de steile heuvels weggesprongen. Net op het moment dat Bilbao de aansluiting wist te maken op de laatste hindernis van de dag, schudde Sagan na een slopende etappe nog een demarrage uit zijn kuiten.

Volledig scherm De kopgroep met Ben Swift, Peter Sagan en Filippo Ganna. © AFP

Volledig scherm Peter Sagan. © AFP

Met een mooie voorsprong van iets meer dan tien seconden op Bilbao begon hij aan de vlakke slotkilometers richting de finish in Tortoreto. In het peloton gebeurde er ook van alles, waaronder aanvalspogingen van Joao Almeida, Wilco Kelderman en Domenico Pozzovivo. Jakob Fuglsang liet zich ook zien, maar dan niet in positief opzicht: hij reed lek en moest in de kletsnatte afdaling in de achtervolging. Uiteindelijk verloor hij 1.15 minuut op de klassementsmannen en zakte hij na de elfde plek in het klassement.

Ondertussen stormde Sagan op de finish af en werd Bilbao gegrepen door het uitgedunde peloton. Na vijftien maanden zonder overwinning mocht de Slowaak van BORA-hansgrohe weer zijn armen in de lucht steken. Het is voor Sagan, die zijn debuut maakt in de Giro, zijn eerste zege in de Italiaanse koers en zijn zeventiende etappezege in een grote ronde. Tevens doet hij een zaak in het puntenklassement. Het gat met leider Démare bedraagt nog maar twintig punten.



Brandon McNulty eindigde als tweede voor João Almeida, die leider in het klassement blijft voor Wilco Kelderman. De Nederlander passeerde als achtste de meet.

Volledig scherm Peter Sagan wint. © AFP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.