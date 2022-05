‘Smiley-ruzie’ Mathieu van der Poel en Biniam Girmay nu al gesmoord met duimpje: ‘Reactie verkeerd opgevat’

,,Ik word graag uitgedaagd”, reageert Van der Poel op de vraag of het leuk is dat Girmay op dit moment zo goed is. De Nederlander toonde dat al door, geklopt op de finishlijn, een duim op te steken naar de ritwinnaar. ,,Als je ziet hoe ver we van de rest weg sprinten, dan zegt dat wel iets over hem. En ook als je zag hoe hij Gent-Wevelgem won, dan weet je dat hij een heel sterke sprint heeft.”



Afgelopen zaterdag zaten Van der Poel en Girmay samen in de kopgroep tijdens de achtste rit van de Giro d’Italia. Opvallend was dat de 22-jarige kopman van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux het achterwiel van Van der Poel goed in het oog hield.