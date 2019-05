Sprinter Molano uit Giro gezet met afwijkende bloedwaarden

De afwijkende bloedwaarden kwamen na een interne controle binnen de ploeg aan het licht. In afwachting van verder onderzoek doet UAE Emirates nog geen verdere uitspraken over de zaak.

De 24-jarige Molano kwamen afgelopen winter over van Manzana Postobon vanwege zijn goede eindschot. In zijn eerste wedstrijd voor UAE Emirates bewees hij in februari meteen zijn kracht door een ritzege in de Ronde van Colombia te pakken. De Giro was zijn tweede grote ronde, in 2017 reed hij al eens de Vuelta.