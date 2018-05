Tom Dumoulin bleef fier overeind in krankzinnige Giro

Volledig parkoers en alle etappes van de Giro d'Italia

25 april De 101ste editie van de Giro d'Italia start op 4 mei met een korte tijdrit in Jeruzalem en eindigt ruim drie weken later in Rome. Tom Dumoulin zal er alles aan doen om zijn roze trui te verdedigen. In de slotweek zitten twee bergritten, twee heuvelritten én een tijdrit van 34.5 kilometer.