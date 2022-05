Tom Dumoulin miste wonderbenen in Giro-tijdrit: ‘Het is een tegenvaller’

,,Ik heb alles gegeven, meer zat er niet in. Misschien heb ik hier en daar in een bocht iets laten liggen. En op het klimmetje had ik niet zo veel over als gehoopt”, keek Dumoulin (Jumbo-Visma) terug op de race tegen de klok. De Girowinnaar van 2017 baalde dan ook. ,,Het is een tegenvaller. Ik voelde me sterk, maar blijkbaar was het niet genoeg.”



Dumoulin gaf vijf tellen toe op Yates en twee op Van der Poel. In het algemeen klassement staat hij nu ook derde, op zestien seconden van zijn landgenoot. Hij dacht dat Yates het verschil had gemaakt op de klim. Dat klopte, maar de Brit was ook na 7,9 vlakke kilometers al de snelste. Al was de marge slechts één seconde. ,,Ik blies mezelf op. Toch denk ik dat ik best een goede tijdrit heb gereden, maar het was niet de meest geweldige ooit. Het gevoel is goed, dat is ook wat waard. Maar over deze dag ben ik toch vooral teleurgesteld."