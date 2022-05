Twaalfde Giro-rit: drie pittige beklimmingen op weg naar Genua biedt kansen aan avonturiers

Zeven keer eerder finishte een etappe in de Ronde van Italië in Genua. De laatste keer was in 2025, toen Elia Viviani de snelste was na een massasprint. Andere renners die juichten in het noord-westen van Italië zijn Severino Andreoli (1966), Francesco Moser (1980), Urs Freuler (1985), Thierry Marie (1992), Álvaro González de Galdeano (2000) en Bradley McGee (2004). Wie voegt zich bij dit zevental?