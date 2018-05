UCI fluit Girobaas terug over Froome

De Girobaas zei in Jeruzalem dat de eindklassering van Chris Froome in 'zijn' ronde blijft staan, ook als de Britse wielrenner alsnog schuldig wordt bevonden aan doping in de door hem gewonnen Ronde van Spanje van vorig jaar. Vegni beweert die garantie te hebben gekregen van voorzitter David Lappartient van de UCI, maar volgens de mondiale unie kan dat helemaal niet.

,,De UCI wil duidelijk maken dat de UCI-voorzitter niet kan beslissen wanneer een schorsing voor een dopingovertreding ingaat en of de resultaten die daarvoor zijn behaald worden geschrapt of behouden blijven'', meldde de internationale federatie op Twitter.

Froome is al maandenlang verwikkeld in een salbutamol-affaire. De Brit van Team Sky heeft toestemming om het middel tegen astma te gebruiken, maar de waarde van de stof die tijdens de Vuelta werd aangetroffen in zijn urine was veel hoger dan toegestaan. Froome moet zich verantwoorden, maar werd niet geschorst en start vrijdag als één van de topfavorieten in de Giro. De Spanjaard Alberto Contador moest zijn zege in de Giro van 2011 inleveren wegens een positieve test in de Tour de France van het jaar ervoor.

,,We willen niet zo'n zelfde situatie. We hebben de garantie gekregen dat dat niet gebeurt'', zei Vegni, die in maart sprak met Lappartient. ,,Gezien de tijd die deze zaak nu loopt, heb ik Lappartient voorgesteld een eventuele schorsing pas te laten ingaan op het moment dat de sanctie wordt uitgesproken. Als dat is na de Giro, dan begint de schorsing na de Giro. Als het pas na de Tour is, moet het ook pas na de Tour ingaan'', aldus Vegni, die niet gelukkig is met de situatie. ,,De onzekerheid is niet fijn voor het publiek, noch voor ons of de renner zelf.'