Valverde twijfelgeval voor Giro met blessure aan heiligbeen

Valverde gaf zondag op in Luik-Bastenaken-Luik, de voorjaarsklassieker die hij vier keer won. De Spanjaard was tijdens een training voorafgaande aan de koers gevallen. Nader onderzoek maandag in Murcia bracht aan het licht dat hij vochtophoping (oedeem) in het heiligbeen (bot in de wervelkolom) heeft opgelopen als gevolg van die val.



De 39-jarige Spanjaard is nog niet afgeschreven voor de Giro, waar hij voor een goed klassement wilde gaan. Movistar laat zijn deelname afhangen van zijn herstel. Valverde eindigde in 2016 als derde in de Ronde van Italië.