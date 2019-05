Veel Italiaanse steun Mollema in Giro: ‘Voorbereiding verloopt goed’

De kopman krijgt verder hulp van de Australiër Will Clarke, de Oostenrijker Michael Gogl en de Spanjaard Markel Irizar. De Giro begint zaterdag met een korte individuele tijdrit in Bologna.



,,Ik kijk enorm uit naar mijn derde Giro. De voorbereiding verloopt goed en ik heb er vertrouwen in dat ik een team om me heen heb dat me naar mijn beste niveau kan stuwen'', liet Mollema via zijn ploeg weten. In 2010 eindigde hij bij zijn debuut in een grote ronde als twaalfde in de Giro. Pas zeven jaar later keerde Mollema terug en sloot hij de rittenkoers af als zevende.