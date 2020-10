Vluchter Caicedo wint slagveld op Etna, Kelderman pakt tijd met late aanval

Vijf aankomsten bergop Giro 2020: drie tijdritten en een loodzware slotweek

24 oktober Na Tour heeft ook de Giro het routeschema voor 2020 bekend gemaakt. Na een aanloop van drie dagen in Hongarije - een tijdrit en twee etappes - verhuist de Giro naar Italiaanse bodem. Daar ligt het zwaartepunt in de slotweek met onder meer drie zware riten met aankomst bergop en op de laatste dag een tijdrit in Milaan over 16,5 kilometer.