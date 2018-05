Wie maakt er oorlog in stilte-voor-de-storm-etappe?

De wegen zijn nagenoeg vlak, maar een korte beklimming op 20 kilometer van de meet kan voor oorlog zorgen. Zijn er punchers die daar hun geluk willen beproeven of gooien de ploegen van de sprinters er de zweep over zodat niemand wegkomt?



Danny van Poppel spurtte gisteren naar de tweede plaats en zal zeker willen meedoen om de overwinning. Elia Viviani en Sam Bennett zijn tot dusver de meest succesvolle sprinters in deze Giro met ieder twee ritzeges. Viviani komt de laatste dagen echter niet in het verhaal voor, en de vorm van Van Poppel lijkt te groeien. Thomas Dekker ziet in de Nederlander dan ook de winnnaar van vandaag.



Simon Yates rijdt de etappe, die om 13.00 uur begint, opnieuw in de roze leiderstrui. Hij verdedigt een voorsprong van 47 seconden op Tom Dumoulin, zijn grootste rivaal. De twee zullen zich in de rit van vandaag vermoedelijk koest houden, want morgen staat de rit naar de gevreesde en bijzonder steile Monte Zoncolan op het routeschema. Een berg als een middeleeuws monster, zo schrijft Thijs Zonneveld in zijn column.