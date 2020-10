‘Wilco oogt stabiel, als kampioen in spe’

Door Daniël Dwarswaard



Zeker in deze tijd (‘Ik behoor toch tot de risicogroep’) blijft Jan Janssen zo veel mogelijk binnen. Af en toe een rondje fietsen, maar dat is het dan wel. Gelukkig is er genoeg wielrennen op televisie, dat scheelt. De 80-jarige oud-winnaar van de Tour en de Vuelta mist nauwelijks iets van de Giro. Hij geniet van Wilco Kelderman (29). ,,Hij oogt erg stabiel en rustig. Ik zie hem graag rijden hoor, zit mooi op zijn fiets. Hij straalt nu zoveel power uit. Een kampioen in spe.’’



Voor Janssen heeft Kelderman de gunfactor. Juist omdat zijn loopbaan zo werd getekend door tegenslag. Door valpartijen en net niet momenten. Keldermans beste prestatie in een grote ronde tot nu toe is de vierde plek in de Vuelta van 2017. ,,Gezien zijn talent heeft er altijd veel meer ingezeten, maar hij werd altijd zo nerveus. Ik hoop echt voor die jongen dat het nu goed gaat. Hij rijdt een fantastische koers. Het zit niet tegen dat Steven Kruijswijk en Simon Yates moesten opgeven na een positieve coronatest. Vincenzo Nibali en Jakob Fuglsang vallen mij tegen. Maar de credits gaan wel naar Kelderman. Hij is de grote favoriet.’’