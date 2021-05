Yates wint voorlaatste bergrit, Bernal kraakt maar breekt niet

Bij het ontstaan van de kopgroep van de dag werd meteen duidelijk dat Yates snode plannen had. De Brit, derde in het klassement, zette zijn ploeggenoten van BikeExchange op kop om de voorsprong van Larry Warbasse, Quinten Hermans, Andrea Pasqualon, Mark Christian, Giovanni Aleotti en Nicola Venchiarutti niet al te groot te laten worden. Meer dan vier minuten kregen de zes leiders niet prijs. Bijna bestond de kopgroep overigens uit zeven renners, maar Oscar Riesebeek slaagde er niet in om de oversteek te maken. In het vervolg van de etappe kreeg BikeExchange hulp van Deceuninck-Quick Step in de achtervolging. Door toedoen van de Belgen ontstond er na de eerste klim van de dag zelfs een scheur in het peloton waardoor Bernal’s ploeggenoot Daniel Martin (7de in het klassement) op achterstand werd gereden, maar door toedoen van de ijzersterke Filippo Ganna keerde het tweede deel van het peloton weer terug. Op de tweede hindernis gebeurde er niets, al werd het peloton door het hogere tempo wel stevig uitgedund.

Het was wachten op een aanval van een de klassementsmannen, en die kwam er van Almeida. De nummer 8 van het klassement stak het vuur aan de lont en kreeg niet veel later gezelschap van Yates, die op het steile gedeelte van de slotklim de rest achterliet. Een voor een reden ze weg van Bernal, maar de Colombiaan leek zich turend naar zijn vermogensmeter niet druk te maken en raapte de aanvallers in het wiel van zijn ploegmaat Martinez allemaal weer op. Yates wist als enige buiten schot van Martinez te blijven.



Toen Bernal het met nog twee kilometer te gaan zelf moest opknappen, reed hij bijna Almeida, Damiano Caruso en Aleksandr Vlasov uit het wiel. Caruso en Vlasov moesten daadwerkelijk lossen, Almeida kon als enige volgen. De Portugees maakte in de slotkilometer zelfs nog jacht op de eenzame leider en kwam tot elf seconden, maar genoeg om Yates van zijn vierde etappezege in de Giro af te houden was het niet. Bernal verloor bijna een halve minuut en finishte net voor Caruso, die tweede blijft in het klassement op 2.29 minuten. Yates nadert de Italiaan tot op twintig seconden. Koen Bouwman werd met Tobias Foss in zijn wiel knap achtste.