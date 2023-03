Bereikbaarheid Concert at Sea heeft volle aandacht van organisatie: ‘Vroeg stadium in gesprek’

Overlast hartje Hellevoet­sluis valt mee: ‘Wel geluid van horecabe­zoe­kers, maar niet meer dan te verwachten’

De overlast in het uitgaansgebied van Hellevoetsluis valt mee. Dat hebben B en W geantwoord op raadsvragen van het CDA. Gemeenteraadslid Henk Abrahams had opheldering gevraagd over de situatie in de Kerkstraat en omgeving.