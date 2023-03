Boze vissers willen verhaal halen bij koning, maar die heeft geen tijd: ‘We moeten het met de Marechaussee doen’

DE KWESTIE Moet de A4 Zuid er komen? Lezers: ‘Aanleggen die weg!

Moet de A4-Zuid er nu wel of niet komen? Want dat ene stukje tussen knooppunt Benelux en de A29 bij Klaaswaal is al jaren punt van discussie. Voorstanders, zoals die in Nissewaard, zien het wel zitten, want altijd dat vaststaande spitsverkeer. In de Hoeksche Waard, daarentegen, is niet iedereen enthousiast over het plan. Onze lezers reageerden massaal op de oproep in onze Kwestie: ‘Wees zuinig op een groen en landelijk stuk Nederland. Eenmaal weg komt het nooit meer terug.’