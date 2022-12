Commotie rond plan derde supermarkt Tholen-stad: ‘De dorpen worden steeds verder uitgekleed’

Zo wil Marcel mensen met een kleine beurs ook een mooie kerst geven

Marcel van Bijsterveld, manager van de Gamma in Oud-Beijerland, brengt graag wat extra licht in deze donkere dagen. Klanten van de Voedselbank kunnen bij zijn filiaal, op vertoon van hun pasje, een gratis kerstboom ophalen. ,,Zo willen we ook armere huishoudens in deze dure decembermaand een mooie kerst geven.”

17 december