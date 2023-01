Dit is waarom je niet te dicht in de buurt van zeehondenpups moet komen

Het geboorteseizoen van de grijze zeehond is weer begonnen. Op de stranden van Ouddorp kun je zomaar een pup tegenkomen. Maar, waarschuwt Vincent Serbruyns, manager dierenzorg bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam, kom ondanks zijn schattige uiterlijk niet te dichtbij.

Waarom kunnen we beter uit de buurt blijven?

,,De zeehond is een roofdier. Het grootste dat we in Nederland hebben. Zeehonden zijn defensief, zelfs de kleintjes kunnen al bijten. Dus voor je eigen veiligheid kun je beter op afstand blijven. Daarnaast worden pups gevoerd door hun moeder. Als je te dichtbij komt, jaag je de moeder weg. Soms komt ze niet meer terug.’’

Is het niet zielig als een pup helemaal alleen op het strand ligt?

,,Helemaal niet. De moeder gaat de zee in om te jagen. Dat kan uren duren. Ze kan alleen super vette melk geven als ze haar buik vol heeft met vis. Anders kan ze haar pup geen eten geven. Een grijze zeehondenpup wordt 2,5 week door de moeder gevoerd. Daarna verliest-ie zijn donzige witte vacht. Als het dier is verhaard gaan ze zelf de zee in.’’

Quote Meestal liggen de zeehonden gewoon te zonnebaden Vincent Serbruyns

Moeten strandgangers bellen als ze een pup zien liggen?

,,Het is altijd fijn om te weten dat er ergens een zeehond ligt. We sturen een zeehondenwachter erop af om een kijkje te nemen. Soms zijn er zoveel strandgangers dat ze mensen op afstand houden. Ze sturen foto’s en filmpjes naar ons door. Op basis daarvan kunnen we vaak zien of een dier ziek is of dat er niks aan de hand is. Meestal liggen de zeehonden gewoon te zonnebaden. Net als mensen houden ze ervan.’’

Wanneer gaat een pup mee naar A Seal?

,,Als eerste observeren we de pup altijd. Het kan zijn dat de moeder even weg is en terugkomt. Het is namelijk veel beter als een moeder voor het jong zorgt dan ik. Ik kan niet bieden wat een moeder kan. Maar is een pup klein en mager dan nemen we het mee naar de zeehondenopvang om aan te sterken.’’

Volledig scherm Vincent Serbruyns. © Privé

