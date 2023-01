Droom die uitkomt: een jeugdtheaterschool op Goeree-Overflakkee

Een jeugdtheaterschool op Goeree-Overflakkee. Het was een langgekoesterde wens die nu daadwerkelijk uitkomt voor Strandtheater Houten Kaap in Ouddorp. Sinds vrijdag kunnen kinderen terecht voor theaterlessen bij Jeugdtheaterschool Houten Aap.

Niet Kaap, maar Aap. Na een succesvolle pilot in het afgelopen najaar is het nu mogelijk om de lessen bij Houten Aap door te zetten, mede dankzij een projectsubsidie van de Gemeente Goeree-Overflakkee. Toen de school in september vorig jaar werd opgericht, kwamen er binnen een paar weken elke vrijdagmiddag ruim veertig leerlingen naar de lessen.

Strandtheater Houten Kaap richtte de theaterschool op in nauwe samenwerking met docent Mark Van Vliet. ,,Mark geeft de drie bestaande groepen nu iedere vrijdag les’’, zegt Simone Baaijens, manager van Houten Kaap. ,,Hij is een creatieve wervelwind en een positieve en energieke docent die groei stimuleert. Naast docent en acteur is hij ook al jaren regisseur van diverse (kinder)voorstellingen.’’

Minimaal twee keer op de planken

De theaterschool gaat nu tot aan de zomer verder met drie groepen. ,,De oudste groep is een productieklas, waarbij de kinderen gaan werken aan een uitgebreide eindvoorstelling. De groep kinderen zal minimaal twee keer spelen in Strandtheater Houten Kaap.’’

Op dit moment zijn er in de groepen nog enkele plekken vrij. Bij meer aanmeldingen zullen er nog meer groepen opgestart worden. Op dit moment kijkt het theater ook naar een aparte groep voor kinderen vanaf 13 jaar. Wie een kind wil aanmelden of wie meer informatie wil, kan het het beste een mail sturen naar info@houtenkaap.nl of op de website van het theater kijken.

