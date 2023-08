Rederij­kers brengen Barendina tot leven, een paar eeuwen nadat ze werd gewurgd in Zierikzee

De Rederijkers Zierikzee zijn er een kei in om de mooiste plekken van Zierikzee met hun voorstellingen tot leven te wekken. Altijd aan de hand van iets dat ooit écht in de stad is gebeurd. Zoals de wurging van de jonge vrouw Barendina die woonde op 't Schutje. Ze kreeg de doodstraf omdat ze de molen en het woonhuis van de molenaar in haar dorp in de fik stak.