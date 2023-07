Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Goeree-Overflakkee vandaag

Bij team Binnenwerk poot je allemaal aan: ‘Iedereen hier heeft wat. Daardoor snap je elkaar beter’

Of het nou bloedheet is of kletsnat. Dat maakt voor de mannen van team Binnenwerk niet uit. Met schoffels en motormaaiers trekken ze door het werkgebied van Staatsbosbeheer Zeeland-Noord. Ze verzetten bergen werk, ondanks dat ze allemaal iets bijzonders hebben. Zoals Martin van den Berge (42) uit Dirksland, die jarenlang verslaafd op straat leefde. ,,Dit is voor mij genieten.”