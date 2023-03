Gewonde bruinvis aangespoeld op strand in Ouddorp: ‘Zorgelijke situatie’

Babybruin­vis vlak na geboorte dood aange­spoeld: navel­streng zat er nog aan

Op het strand van Ouddorp is een dode babybruinvis aangespoeld met een deel van de navelstreng er nog aan. Het dier, een vrouwtje, moet vrijwel direct na de geboorte haar moeder zijn kwijtgeraakt, want ze was pas één of enkele dagen oud.