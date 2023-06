Lekker weer in Goeree-Overflakkee vandaag

Verbouwing de Brielse Boer begint in de zomervakan­tie

Normaal gesproken is het een plek voor evenementen, variërend van trouwpartijen, vergaderingen en kinderfeestjes tot bijeenkomsten als Poffertjes & Pils en de Aardappelrooidag. Maar vanaf augustus biedt de Brielse Boer in Zwartewaal ook onderdak aan de veelbesproken nieuwe basisschool De Verwondering in Brielle.