Moet het Klarenbeeksepad nu weer open of blijft het dicht?

natuurjournaal De Aronskelk is niet alleen een populaire tuinplant

De Aronskelk is niet alleen een populaire tuinplant, maar de soort komt ook wild of half verwilderd voor. Dat laatste betreft het voorkomen als stinsenplant in oude tuinen en op landgoederen. In Zeeland vind je stinsenflora onder meer in de kop van Schouwen, in de Walcherse Manteling, bij Schuddebeurs, Kloetinge en bij Kloosterzande.