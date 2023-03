N57 bij Ouddorp in beide richtingen dicht vanwege geschaarde vrachtwagen, veel ijzerwerk op weg

Rick zag te veel mensen die niet gezond oud werden en gaat voor hen straks drie keer de Alpe d’Huez op

Al op zijn 17de werd Rick Hoekman (25) als toeschouwer geraakt door het jaarlijkse fiets- en loopevenement Alpe d’HuZes en besloot hij ooit zelf de monsterberg op te gaan om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Hij hield woord, begin juni is hij voor de vijfde keer van de partij en daarvoor is de Ouddorper al flink in training.