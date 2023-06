Nieuw onderzoek naar giftige staalslakken in Oude-Tonge

binnenkijken Het huis van Kees en Marianne heeft nog een echte droogkast voor worsten in de keuken

Kees en Marianne de Bruyn wonen sinds 1997 in een oud pand aan het prachtige Maarland in Brielle. Hun huis is niet een van de vele monumentale panden in deze buurt. Dat deze woning wel een rijke geschiedenis heeft, zie je aan de vele authentieke elementen binnen en buiten.