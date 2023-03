Oefening aangezien voor ongeluk: gebied uitgekamd nadat iemand parachute uit de lucht ziet storten

DE KWESTIE Moest u ook slikken toen u de ozb-aan­slag zag, en wat doet u er tegen?

De meeste huiseigenaren hebben de ozb-aanslag van de gemeente inmiddels binnen. Met een gemiddelde stijging van 17 procent van de woz-waarde was het even slikken voor veel woningbezitters. Want dit gaat geld kosten. Wat wij van u willen weten: procedeert u tegen de kostenstijging?