Prinses Beatrix bezoekt morgen niet voor niets deze begraafplaats in Oude-Tonge

Met 'buitenge­woon spectacu­lai­re actie' wist Henk te voorkomen dat in 1953 de Randstad onder water liep

Het Amerikaanse kinderboek Hans Brinker over een Nederlands jongetje dat zijn vinger in de lekkende dijk steekt, is wereldberoemd. Dat in Nieuwerkerk aan den IJssel zich in het echt een soortgelijk verhaal afspeelde, is minder wijdverbreid. Daar voorkwam in 1953 een schip in de dijk dat de Randstad onder water liep. Met een voorname rol voor de bescheiden Henk van Vliet, nu 89 jaar oud.

22 januari