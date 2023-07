Drie maal Zeeuws goud bij strandver­kie­zin­gen: beste paviljoen, schoonste strand én beste nieuwkomer

Beachclub Perry’s aan de Brouwersdam is het beste strandpaviljoen van Nederland. Ook het schoonste strand van Nederland ligt in Zeeland: het Banjaardstrand won de verkiezing daarvan met vlag en wimpel. Paviljoen Woest 17 in Nieuwvliet geldt als de beste nieuwkomer.