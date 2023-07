Regenbuien, maar soms ook zon in Goeree-Overflakkee vandaag

‘Miss-verkiezing’ voor koi karpers in ‘s-Gravendeel

Een ‘instapmodelletje’ doet zo’n 200 euro, maar voor een beetje koi karper betaal je al gauw het tienvoudige daarvan. Kortom: dit zijn geen vissen die je zomaar even in de vijver kiepert. Nee, dit zijn échte topmodellen en stuk voor stuk zijn ze uniek. Wie de mooiste heeft mocht zaterdag een speciaal vanuit Japan overgevlogen expert - die de vissen ook kweekt - beoordelen, die te gast was bij Koi Care Hoeksche Waard. Eigenaar Wim Maat verzorgde die dag een soort missverkiezing voor de bijzondere vissen in zijn aquaria, waar zo’n honderd bezoekers op af kwamen.