Slootwater heeft zuurgraad van gootsteenverstopper, OM eist hoge boete tegen bedrijf Oude-Tonge

Meisje (15) zwaarge­wond na aanrijding met scooter

Op de Struytse Zeedijk in Hellevoetsluis heeft dinsdagavond een ernstige aanrijding plaatsgevonden tussen een 15-jarig meisje en een scooter. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter, een 17-jarige jongen, is niet aangehouden.