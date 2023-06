‘Spoedzorg op eilanden loopt goed ondanks afsluiting brug’

‘Onlogisch vervolg’ van fietspad: ‘Voor toeristen wordt meer gedaan hier op het eiland’

Éin-dé-líjk is er witte rook om voor (brom)fietsers, wandelaars en ruiters een fietspad aan te leggen naast de gevaarlijke Korteweg, maar niet iedereen is gelukkig met de keuze. ‘Onbegrijpelijk en onlogisch’, zegt het Comité Duik in de Dijk, dat zich inzet voor veilige toegangswegen voor langzaam verkeer naar en om ‘hun dorp’ Zuid-Beijerland.