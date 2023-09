Sportduikers verwijderen 3350 kilo afval uit Noordzee

Boerin Bertie doet mee aan kijkcijfer­ka­non De Verraders: ‘Heeft wel wat weg van de politiek!’

‘Voor iedereen die zich afvraagt of ik het nog een beetje achter de ellebogen heb: ik heb meegedaan aan de ultieme test!’ Bertie Steur maakte vandaag op Facebook bekend dat ze meespeelt in het vierde seizoen de televisiehit De Verraders. ,,Als mensen je in het échte leven zo zouden behandelen, zou ik in shock zijn.’’