Statushouders krijgen vanaf 1 november plek in oude zusterflat in Dirksland

Lokalen Hoeksche Waard opteren voor messenver­bod op eiland: ‘Criminali­teit de kop indrukken’

Na een steekpartij tussen tieners in het Laningpark in Oud-Beijerland maakt Brandon Ridderhof van Lokalen Hoeksche Waard zich zorgen. Hij is bang dat criminelen uit de stad naar de Hoeksche Waard komen en hoopt op een messenverbod voor het eiland.