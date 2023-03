Stichting Gay op Flakkee mag toch bloemen leggen: bestuur Oranjevereniging legt taken neer na rel

Het bestuur van de Oranjevereniging Ring van Oranje legt de taken neer na een rel over dodenherdenking in het dorp. De gemeente Goeree-Overflakkee neemt de organisatie hiervan over. De stichting Gay op Flakkee mag tijdens de herdenking dan wél bloemen leggen.

Er ontstond maandag grote ophef over het besluit van het bestuur om de stichting Gay op Flakkee te weigeren een bloemstuk te leggen op de begraafplaats tijdens die herdenking. Het dorp zou er nog niet klaar voor zijn, legde de voorzitter uit.

In een korte verklaring meldt het bestuur te ‘betreuren hoe alles is verlopen’. ‘We bieden onze excuses aan aan eenieder die zich hierin gekwetst voelt. Dit is nooit de bedoeling geweest’, staat in een verklaring op Facebook. Verder verwijst het bestuur van Ring van Oranje naar de gemeente Goeree-Overflakkee.

Betreuren

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat ervoor zorgen dat de dodenherdenking in Nieuwe-Tonge toch doorgaat. Burgemeester Ada Grootenboer zei maandag al dat zij wil dat ook de homo- en lesbiennegemeenschap op het eiland de vaak vergeten groep lhbti+’ers kan herdenken. ,,Wij vinden het belangrijk om met elkaar op 4 mei stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van oorlogssituaties en vredesoperaties. Met elkaar, niemand uitgezonderd of uitgesloten. Stichting Gay op Flakkee is daarbij uiteraard van harte welkom om een krans of bloemstuk te leggen.”

‘Alleen maar verliezers’

Ook de gemeente betreurt de commotie, zegt Grootenboer. ,,De ontstane situatie is heel verdrietig. Dit kent alleen maar verliezers.”

Onder meer cabaretier Richard Groenendijk, afkomstig van Goeree-Overflakkee, mengde zich in de discussie. ‘Één van de mooiste gebieden van ons land en ík ben daar geboren. Daar ben ik trots op’, schrijft hij op Instagram. ‘Maar dit is óók Goeree-Overflakkee. En ik schaam me de ogen uit m’n kop als ik dit lees!’

