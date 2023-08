Na twee weken uitstel heeft de Power Horse Competiti­on nu wel geluk met het weer

Het verzetten van de Power Horse Competition (PHC) in Noordwelle van het eerste naar het derde weekend van augustus is goed uitgepakt. Goed weer en genoeg animo van het publiek, dan heb je de helft al gewonnen. Zowel zaterdag als zondag was er voor paardenliefhebbers in ieder geval genoeg te beleven aan de Kuijerdamseweg.