Vandaag helder weer in Goeree-Overflakkee

Jan en Linda uit Kerkwerve zijn er even klaar mee: ‘Als het hier niet veilig is, kunnen ze net zo goed terug naar Oekraïne’

Vang je al een jaar op eigen kosten Oekraïense vluchtelingen op in caravans op het boerenerf, je bezorgt ze werk om de hoek, gaat de gemeente Schouwen-Duiveland ‘moeilijk doen’ over woonbesluit en brandveiligheid. Jan en Linda van der Wekken uit Kerkwerve zijn er even helemaal klaar mee. ,,Als het hier niet veilig is, kunnen ze net zo goed terug naar Oekraïne.”