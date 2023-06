Veel te vroeg geboren zeehondje krijgt virus en overlijdt alsnog

Goe­ree-Overflak­kee zoekt de zon op: aantal panelen op woonhuizen ligt boven landelijk gemiddelde

In alle Nederlandse gemeenten zien steeds meer huishoudens het licht, en de gemeente Goeree-Overflakkee is daarop geen uitzondering: de Zuid-Hollandse gemeente telt gemiddeld inmiddels 3,11 zonnepanelen per huis.