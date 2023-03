Vissers teleurgesteld in minister Adema: ‘Hij laat ons in de kou staan’

In Willemstad spelen ze weer koersbal: ‘Het gaat niet om kracht, maar om finesse’

WILLEMSTAD - In Willemstad is het koersballen nieuw leven in geblazen. Meervoudig Willemstads koersbalkampioen Jo Heijstek (82) is natuurlijk van de partij. Zij legt de nieuwkomers haarfijn de kneepjes van het koersballen uit.