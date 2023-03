Zorgen om grote verkeersoverlast voor Concert at Sea

VVD-Statenleden Mirjam Nelisse en Herbert Zilverentant willen van Gedeputeerde Staten ook meer uitleg over de afsluiting van de Heinenoortunnel van 5 augustus tot en met 5 september en het op slot gooien van de N59 op Flakkee bijna die hele maand. In beide gevallen gebeurt dat in verband met werkzaamheden. De VVD-fracties vinden dat de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden bereikbaar moeten blijven. ‘Juist die gemeenten hebben vaak maar een enkele verbinding met het vasteland en zijn dus extra kwetsbaar voor afsluitingen’, schrijven de Statenleden.

Toeristen

Ze vragen ook of er overleg is geweest met de toeristische sector, omdat juist in de zomer duizenden toeristen deze kant op komen. Als zij veelvuldig vaststaan of ver moeten omrijden, is dat geen promotie voor de regio, vreest het duo.