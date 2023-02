85-jarige marktkoopman stopt in Goes en Middelburg: ‘Met pijn in het hart, ik wilde nog wel even doorgaan’

Arnold Oudsen was totaal overrompeld toen de marktmeester, collega’s van de markt en wethouder Martijn Vermeulen dinsdagmiddag plots bij zijn kraam op de Goese weekmarkt stonden, met bloemen en andere cadeaus. Ze grepen hun kans nu het nog kan, want lang staat Oudsen er niet meer met zijn kraam met dameskleding. Onder normale omstandigheden komt hij nog wel een paar keer, maar als het de komende dinsdagen heel slecht weer is, kan het ook zomaar de laatste keer geweest zijn. ,,De laatste jaren blijf ik lekker thuis als het hard regent of waait’’, vertelt de 85-jarige ondernemer. ,,Ik heb het wel gedaan, hoor, met windkracht 8 op de markt staan. Met touwen over de tent en de pinnen in de grond. Maar daar begin ik niet meer aan.’’