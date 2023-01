Adrz heeft de modernste CT-scanner van Nederland

De X.ceed van Siemens Healthineers. ‘Gewone mensen’ zegt het niet zoveel, maar radioloog Alex Dik stond al maanden te trappelen wegens de komst van de nieuwe CT-scanner op zijn afdeling in Goes. ,,Er zijn mensen die vaak door de CT-scanner moeten. Deze scanner is sneller en gevoeliger dan onze vorige. Daardoor is er minder röntgenstraling nodig, en ook minder constrastvloeistof. Dat is beter voor patiënten.”

Een CT-scanner moet je niet verwarren met een MRI-scanner, legt Dik uit. ,,Een MRI is een soort buis waar je in ligt, een CT-scanner is een ring waar je op een soort plank doorheen wordt geschoven. Als iemand kanker heeft, kunnen we met een CT-scanner zien of er sprake is van uitzaaiingen. Heeft iemand zijn enkel op een lelijke manier gebroken, dan zien wij precies hoe gefragmenteerd de breuk is. Wij kunnen niet meer zonder.”

Quote Van dit apparaat gaan we in Zeeland de komende tien jaar veel profijt hebben Alex Dik

De eerste in heel Nederland

En nu beschikt het Adrz over het nieuwste van het nieuwste. Dat maakt de radioloog trots. ,,De laatste jaren hebben we al onze scanners vervangen, zowel in Goes als in Vlissingen. We gaan echt helemaal mee met de allernieuwste ontwikkelingen. Met deze scanner zijn we zelfs de eerste in heel Nederland.”

Dat is goed voor patiënten, maar ook voor radiologen als Alex Dik. ,,Het is fijn om te werken met goed gereedschap. De scanner staat nu een paar weken op onze afdeling en we zijn alleen nog wat aan het tweaken met de instellingen, maar we zien nu al dat dit een apparaat is waar we in Zeeland de komende tien jaar veel profijt van gaan hebben.”