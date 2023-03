Alarmpistool in beslag genomen in woning Goes

met video De bekendste modezaak van Goes sluit na familieru­zie. Vaste klanten gaan het Beva Huis missen: ‘Je werd altijd fijn geholpen’

Het Beva Huis, de bekendste kledingwinkel in Goes, sluit 18 maart definitief de deur. Door een familieruzie tussen vader en zoon Bos over één miljoen euro verdwijnt na 85 jaar een instituut uit de binnenstad. Vaste klanten zijn verbijsterd. ,,Het is een bizar verhaal.”