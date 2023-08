Alweer hommeles bij Ride for the Roses: Zeeuws-Vlaamse voorzitter Jack Begijn stopt uit onvrede

Cel geëist tegen Terneuze­naar voor uitgaansge­weld

Berouw komt na de zonde. Zo ook bij de 28-jarige Terneuzenaar Anour O., die vrijdag voor het hekje van de rechtbank in Middelburg zat. O. had in de nacht van 3 december vorig jaar een plaatsgenoot dermate in elkaar geslagen, dat de officier van justitie dat kwalificeert als poging tot doodslag. Voor deze verdenking eist hij een celstraf van 453 dagen waarvan 180 voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en het betalen van 4130 euro aan schadevergoeding.