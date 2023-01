Auto slaat over de kop bij 's-Heer Arendskerke

Wil­lem-Jan zette het verdriet over zijn overleden zoon Tim op papier: ‘Het gat in mijn lichaam gaat niet meer weg’

‘Joejoe!’ Met z'n vaste groet gaat Tim van der Linde (22) op een zomeravond in 2019 de deur van zijn ouderlijke huis in 's-Heer Hendrikskinderen uit. Hij gaat nog even een ritje op de motor maken. Maar Tim zal niet meer thuiskomen.

18 januari